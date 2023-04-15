Шахтер надеется на помощь Нассера Аль-Хелаифи в борьбе с ФИФА. "Горняки" уже достаточно настрадались от нового правила мировой ассоциации.
Достойно внимания Европейское турне: ПСЖ заинтересован в сотрудничестве с игроком донецкого Шахтера
Помощь в противостоянии с титаном футбола
Уже совсем скоро состоится самый ожидаемый поединок розыгрыша чемпионата Украины. Динамо и Шахтер встретятся в рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги, а на VIP-ложе может оказаться звездная фигура. Президент ПСЖ и глава Ассоциации Европейских клубов Нассер Аль-Хелаифи получил приглашение от "горняков" на украинское классическое, а именно от Сергея Палкина.
Донецкий коллектив надеется на помощь главы французского гранда в борьбе с ФИФА. Шахтер продолжает неравную борьбу против Международной федерации футбола, чье разрешение легионерам приостанавливать контракты в одностороннем порядке привело к тому, что "кроты" потеряли уже более 50 миллионов евро. Также Сергей Палкин отмечал, что потери "горняков" могут возрасти до 70 миллионов евро.
Легионеры, которые бесплатно покинули Шахтер
- Майкон – Коринитас (аренда). Приобрели за 6,6 миллиона евро.
- Тете – Лион (аренда). Теперь снова даром был арендован Лестером. Приобрели за 15 миллионов евро.
- Тобиаш Виннисиус – Реал (аренда). Приобрели за 6 миллионов евро.
- Витао – Интернасьональ (аренда). Приобрели за 4 миллиона евро.
- Педриньо – Атлетико Минейру (аренда). Приобрели за 18 миллионов евро.
- Сиприано – Крузейро (аренда). Приобрели за 1 миллион евро.
- Марлон – Монца (аренда). Приобрели за 12 миллионов евро.