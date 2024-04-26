Знаковый клуб для украинцев: Луниным заинтересовался очередной гранд европейского футбола

В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин совершил большой прорыв в своей карьере. Он получил много игровой практики из-за травмы Тибо Куртуа и воспользовался своим шансом сполна.

Украинец выдал несколько невероятных перформансов в Лиге чемпионов и вообще проводит очень уверенно нынешнюю кампанию. Однако бельгиец уже вернулся к полноценным тренировкам, поэтому вратарь сборной Украины уже совсем скоро снова может вернуться на скамейку запасных.

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Трансферная ситуация вокруг Лунина

Его контракт истекает 30 июня 2025 года, поэтому сейчас перед Луниным остро стоит вопрос о будущем, ведь Реал не готов отпускать украинца свободным агентом. "Сливочные" предложили ему новое соглашение на улучшенных условиях, однако ответ 25-летнего голкипера был не таким, как ожидал Реал.

Андрею и его семье нравится жизнь в Мадриде, но он понимает, что после окончательного восстановления Тибо Куртуа количество его игровых минут значительно уменьшится, поэтому Лунин запросил повышение зарплаты до уровня, близкого к сумме, что зарабатывает бельгиец.

Руководство Реала не готово удовлетворять такие финансовые запросы украинца, чем готовы воспользоваться другие топовые команды. Они предлагают Лунину лучшие условия как финансово, так и готовы предоставить больше гарантированной игровой практики.

Ранее появилась информация, что основными претендентами на трансфер украинца являются ПСЖ, Бавария и Манчестер Юнайтед. Теперь же навязать им борьбу готов также итальянский гранд.

Сообщается, что за Андреем Луниным активно следит 19-кратный чемпион Серии А Милан, за который в свое время выступал легендарный Андрей Шевченко. Сейчас их основным вратарем является Майк Меньян, однако клуб хотел бы усилить эту позицию. Обращались ли итальянцы с официальным предложением к "сливочным" пока неизвестно.

. Ранее Реал назвал цену на Андрея Лунина, за которую готов продать украинского голкипера. Она составляет 40 миллионов евро, однако, с учетом последнего года контракта, ожидается, что заинтересованные клубы смогут приобрести вратаря несколько дешевле.

Напомним, что Андрей в сезоне-2023/2024 провел за мадридский клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 25 голов и 12 раз оставлял ворота "сухими". Следующий поединок Реал проведет 26 апреля против Реал Сосьедада. Ожидается, что в нем Карло Анчелотти проведет ротацию и впервые с января украинский вратарь останется на скамейке запасных.