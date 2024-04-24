С чемпионским титулом в кармане Карло Анчелотти хочет дать возможность проявить себя менее опытным игрокам. Отрыв в размере 11 очков от Барселоны несколько успокаивает главного тренера Реала, поэтому он может рискнуть и несколько изменить стартовый состав.

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Украинец проведет следующий матч в запасе

Карло Анчелотти несколько изменит в основном составе Реала на матч против Реала Сосьедад.

Как пример, впервые с 21 января в воротах будет Кепа Аррисабалага. Анчелотти готов отблагодарить Кепу за его высокий профессионализм и помощь Андрею Лунину в серии послематчевых пенальти против Манчестер Сити, дав возможность сыграть впервые за три месяца. Конкуренция Лунина и Кепа в Реале абсолютно здоровая.

Андрей Лунин, предварительно, выйдет в стартовом составе Реала на матч против Баварии в рамках полуфинала Лиги чемпионов, который состоится 30 апреля.

Важно! Барселона осудила судейство на Эль-Класико, а также может просить переиграть поединок. Все из-за не засчитанного гола Ламина Ямаля.

Напомним, что Кепу пригласили в Реал на правах аренды после травмы Куртуа, но Лунин выиграл конкуренцию, поэтому Аррисабалага вскоре вернется в Челси.