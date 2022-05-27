Буду воевать до нашей победы, – бывший футболист Карпат защищает Украину от оккупанта

Довольно многие украинские спортсмены сменили любимое дело жизни на службу в армии. Бывший защитник Карпат Владимир Сеница сражается против оккупантов.

Сеница: Семья, люди в подвалах прячутся, а здесь такие заявления

25-летний украинский футболист сменил защиту клуба на целую страну. Владимир Сеница, который служит в рядах "Правого сектора", высказал свое мнение по поводу "коллег по цеху", которые не взяли в руки оружие, а продолжили играть в футбол.

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Бывший защитник львовских Карпат добавил, что в военном деле есть свой адреналин и кайф, такой как можно почувствовать на футбольном поле: "Я думаю, что в футболе и военном деле есть кайф, свой адреналин, удовольствие, а сейчас особенно, ведь делаешь на благо всей Украины".

Сеница раскритиковал игроков, живущих как в их стране нет войны. Владимир признался, что не понимает игроков, готовых покинуть Украину ради игры в футбол.

С кем я общаюсь, половине этого вообще не нужно: играют, отдыхают, ведь деньги есть. В нашем клубе некоторые даже говорили, что поедет в Польшу играть футбол, ведь я не понимаю, как так можно. Семья, люди в подвалах прячутся, а здесь такие заявления. Это дико,

– сказал Сеница.

Экс-игрок "львов" рассказал, когда вернется в футбол. Владимир заверил, что не выйдет на футбольное поле до тех пор, пока Украина не вернет Крым и Донбасс.

Буду воевать я до конца, до нашей победы, освобождения территорий – Донбасс и Крым,

– ответил футболист.

Напомним, что страну от врага защищает немало футболистов и тренеров – Андрей Богданов, Юрий Вернидуб, Игорь Беланов, Александр Алиев и другие. Последний заверил, что не отдаст врагу территорию страны, где родились его дети.

Недавно стало известно, что передовую страну защищает бывший футболист УПЛ Александр Сытник.

Что известно о Владимире Сенице