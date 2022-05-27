Фонсека: Того, что они получают сейчас, недостаточно

49-летний специалист напуган теми ужасами, которые 24 февраля принесли в Украину россияне. Пауло Фонсека стоит на стороне украинского народа, мужественно оттесняющего оккупанта из своей страны.

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Наставник вспомнил войну на Донбассе, продолжающуюся еще с 2014 года. Фонсека рассказал несколько дней, которые он провел в столице страны. Паула добавил, как сложно покидал страну во время войны.

"Мы ехали 25 часов в тесном микроавтобусе, чтобы выбраться из страны, но это мелочи по сравнению с тем, что сейчас происходит с людьми в Украине. Четыре дня, которые я провел там, люди не верили, что в Киев пришла война. Об этом знали в Донецке и Луганске, но не в столице", – рассказал Фонсека.

Португальский наставник не понимает, почему украинцы, которые он назвал замечательными, столкнулись со смертью и болью, которую принесла война. Бывший тренер донецкого Шахтера обратился в мировое сообщество с просьбой увеличить помощь Украине, чтобы окончательно остановить геноцид украинского народа.

С тех пор ситуация ухудшилась. Это так несправедливо, что происходит с такими замечательными людьми. Они просто хотят мира, не больше. Мы больше не можем допустить этих убийств. Это просто невозможно принять, этим безобидным людям нужна помощь. То, что они получают сейчас, недостаточно,

– добавил португалец.

Тренерская карьера Фонсеки в Украине