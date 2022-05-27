Фонсека: Того, что они получают сейчас, недостаточно
49-летний специалист напуган теми ужасами, которые 24 февраля принесли в Украину россияне. Пауло Фонсека стоит на стороне украинского народа, мужественно оттесняющего оккупанта из своей страны.
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Наставник вспомнил войну на Донбассе, продолжающуюся еще с 2014 года. Фонсека рассказал несколько дней, которые он провел в столице страны. Паула добавил, как сложно покидал страну во время войны.
"Мы ехали 25 часов в тесном микроавтобусе, чтобы выбраться из страны, но это мелочи по сравнению с тем, что сейчас происходит с людьми в Украине. Четыре дня, которые я провел там, люди не верили, что в Киев пришла война. Об этом знали в Донецке и Луганске, но не в столице", – рассказал Фонсека.
Португальский наставник не понимает, почему украинцы, которые он назвал замечательными, столкнулись со смертью и болью, которую принесла война. Бывший тренер донецкого Шахтера обратился в мировое сообщество с просьбой увеличить помощь Украине, чтобы окончательно остановить геноцид украинского народа.
С тех пор ситуация ухудшилась. Это так несправедливо, что происходит с такими замечательными людьми. Они просто хотят мира, не больше. Мы больше не можем допустить этих убийств. Это просто невозможно принять, этим безобидным людям нужна помощь. То, что они получают сейчас, недостаточно,
– добавил португалец.
Тренерская карьера Фонсеки в Украине
- Летом 2016 года Пауло Фонсек стал главным тренером донецкого Шахтера. До этого работал в португальской Браге.
- Португальский специалист провел в клубе три года – до конца июня 2019 года.
- Под руководством португальца "горняки" провели 139 матчей, в которых команда одержала 104 победы, расписала 17 мировых и потерпела 18 поражений.
- Летом 2019 года сменил Шахтер и итальянскую Рому, которой руководил до 30 июня 2021 года. В последнем сезоне-2020/2021 под руководством португальского специалиста "волки" завершили выступление на седьмом месте в турнирной таблице Серии А.
- Во главе украинского гранда завоевал семь трофеев. С Фонсекой "горняки" трижды становились чемпионами Украины. Также трижды побеждали в Кубке страны и однажды торжествовали в Суперкубке Украины.
- В настоящее время находится без клуба.