Звездный ирландский боец Конор МакГрегор после поражения Дастину Порье хочет провести реванш с американцем. МакГрегор и Порье могут провести третий бой.

Я взволнован трилогией, которая станет блокбастером

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах МакГрегор в твиттере подтвердил, что намерен провести третий бой с Порье.

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Ирландский боец ​​поблагодарил за поддержку фанатов и заявил, что с нетерпением ждет реванш.

Спасибо всем за поддержку! Это была не моя ночь, было хорошее противостояние. Я взволнован трилогией, которая станет блокбастером. Сейчас это в моих руках. Дастин – настоящий боец, и я с нетерпением жду, когда снова выступлю с ним. Благослови нас всех Бог, счастливого воскресенья,

– заявил МакГрегор.

Thanks for the support everyone! Was not my night/morning in there but a great contest to improve on. I’m excited at the blockbuster trilogy I now have on my hands. Dustin is a hell of a competitor and I look forward to going again. God bless us all, happy Sunday ️ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 24, 2021

Что известно о поражении МакГрегора

Первый бой Конора и Порье состоялся еще в 2014 году. Тогда МакГрегор нокаутировал Дастина уже в первом раунде.

Реванш бойцов состоялся 24 января 2021 года в рамках турнира UFC 257. На этот раз Порье нокаутировал МакГрегора, однако во втором раунде.

Для ирландца это было первое поражение нокаутом.