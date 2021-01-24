Трилогия станет блокбастером: МакГрегор заявил о третем бое с Порье
Звездный ирландский боец Конор МакГрегор после поражения Дастину Порье хочет провести реванш с американцем. МакГрегор и Порье могут провести третий бой.
Я взволнован трилогией, которая станет блокбастером
Бывший чемпион UFC в двух дивизионах МакГрегор в твиттере подтвердил, что намерен провести третий бой с Порье.
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Ирландский боец поблагодарил за поддержку фанатов и заявил, что с нетерпением ждет реванш.
Спасибо всем за поддержку! Это была не моя ночь, было хорошее противостояние. Я взволнован трилогией, которая станет блокбастером. Сейчас это в моих руках. Дастин – настоящий боец, и я с нетерпением жду, когда снова выступлю с ним. Благослови нас всех Бог, счастливого воскресенья,
– заявил МакГрегор.
Что известно о поражении МакГрегора
Первый бой Конора и Порье состоялся еще в 2014 году. Тогда МакГрегор нокаутировал Дастина уже в первом раунде.
Реванш бойцов состоялся 24 января 2021 года в рамках турнира UFC 257. На этот раз Порье нокаутировал МакГрегора, однако во втором раунде.
Для ирландца это было первое поражение нокаутом.
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