Сборная Украины на матч Лиги наций против Швейцарии 3 сентября выйдет в новой форме. Во время ее презентации болельщики заметили, что на форме нет лозунга "Слава Украине!", которая была на предыдущем варианте

Новая форма сборной Украины представлена в желтом или синем варианте. Официально ее представили 15 июля. Однако презентация была виртуальная из-за карантина.

Как это было: Новая форма сборной Украины – вышиванка на футболке и традиционные цвета: фото и видео

На новой форме не оказалось лозунга "Слава Украине!". Однако в УАФ заверили, что сборная будет играть с этой надписью на футболке.

Перед матчем со сборной Швейцарии опубликовали видео того, как готовится форма игроков на игру. И на этом видео изобразили процесс нанесения всех надписей, в том числе и "Слава Украине!".

Видео нанесения лозунга "Слава Украине!" на форму

К теме: Заявка сборной Украины на матч против Швейцарии: кого выбрал Шевченко

Сборная Украины 3 сентября во Львове сыграет против сборной Швейцарии. А уже 6 сентября "сине-желтых" ожидает матч против Испании в Мадриде.