Збірна України на матч Ліги націй проти Швейцарії 3 вересня вийде у новій формі. Під час її презентації вболівальники помітили, що на формі немає гасла "Слава Україні!", яка була на попередньому варіанті

Нова форма збірної України представлена у жовтому або синьому варіанті. Офіційно її представили 15 липня. Однак презентація була віртуальна через карантин.

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На новій формі не виявилося гасла "Слава Україні!". Однак в УАФ запевнили, що збірна гратиме з цим написом на футболці.

Перед матчем зі збірної Швейцарії опублікували відео того, як готується форма гравців на гру. І на цьому відео зобразили процес нанесення усіх написів, в тому числі й "Слава Україні!".

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Збірна України 3 вересня у Львові зіграє проти збірної Швейцарії. А вже 6 вересня на "синьо-жовтих" очікує матч проти Іспанії в Мадриді.