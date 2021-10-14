Будет ли третий бой Усик – Джошуа после реванша: ответ промоутера украинца

Реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в 2022 году. Промоутер Александр Красюк рассказал, будет ли еще третий бой между боксерами.

Третьего боя не будет

Трилогии в противостоянии Александра Усика и Энтони Джошуа не будет. Об этом сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк.

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Усик и Джошуа не повторят путь противостояния Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, которые провели три поединка – одна мировая и две победы нокаутом от "Цыганского короля".

У Усика и Джошуа все ограничится двумя поединками – независимо от результата реванша. Интересно, что в контракте первого боя реванш был прописан только в случае поражения Энтони, что и произошло.

Нет, в контракте такое не прописано. Я объясню. Есть поединок, есть матч-реванш – такая практика. Трилогия Фьюри – Уайлдер – это скорее, как исключение из правил, чем правило,

– рассказал Красюк.

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