Руководство Реала вынесло вердикт Лунину и Кепи после возвращения Куртуа в общую группу

Позиция голкипера - наиболее актуальная в мадридском Реале. Сейчас первым номером команды является украинец Андрей Лунин, который весной 2024-го может потерять этот статус.

Украинский вратарь долго шел к этому статусу и стабильной игровой практики в Реале. Андрей сделал все, чтобы вытеснить из ворот арендованного у Челси Кепу Аррисабалагу, которому больше доверял Карло Анчелотти.

Стоит внимания "Сейчас не знаю, какие планы у клуба": Лунин поставил точки над "і" относительно нового контракта с Реалом

Бельгиец вернет себе статус первого номера Реала

Уже на протяжении шести матчей подряд Лунин успешно защищает владения "сливочных". Всего в этом сезоне украинец уже провел 18 поединков – 14 пропущенных голов и 8 "сухих" встреч. Кепа выходил на поле еще в январе 2024-го, когда дважды пропустил в Ла Лиге от Альмерии (3:2).

Также Лунин стал лучшим голкипером и игроком символической сборной первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов по версии SofaScore.

Интересно, что Аррисабалага стал инициатором разговора с главным тренером Реала, которого попытался убедить в своем профессионализме. Тем более, что в начале была информация, что Анчелотти хочет убедить руководство "сливочных", чтобы подписать Кепу на полноценной основе. Ведь аренда испанского вратаря истекает в конце текущего сезона-2023/2024.

Испанцу же не нравится факт отсутствия игровой практики. В футболке мадридского клуба Кепа уже провел 18 матчей, в которых пропустил 18 голов и сыграл 7 поединков на ноль.

После уверенных выступлений Лунина мысль в Анчелотти по выкупу сделки конкурента украинца изменилась. С большой вероятностью, что Кепа вернется в Челси, где на него тоже не слишком рассчитывают.

Параллельно с тем восстановление Тибо Куртуа после порванных "крестов" находится на финальной стадии. Бельгиец уже даже впервые потренировался в общей группе. Руководство Реала очень рассчитывает на Куртуа. Ожидается, что бельгиец вернет себе статус первого голкипера и поможет команде в финальной части сезона.

Вероятно, что Тибо вернется к официальным матчам уже после мартовской паузы, когда будут играть сборные. Однако бельгиец не хочет разочаровывать своих визави в Реале, чтобы те беспокоились за свое место в воротах мадридского клуба.

В таком случае Лунин снова сядет на скамейку запасных, как и Кепа, который уже и так "греет банку".

Реал после 25-ти туров удерживает лидерство в Ла Лиге (62 балла). Также мадридцы продолжают выступления в Лиге чемпионов, где уже 6 марта сыграют дома во втором матче 1/8 финала против немецкого Лейпцига.