Український воротар довго йшов до цього статусу та стабільної ігрової практики у Реалі. Андрій зробив усе, аби витіснити з воріт орендованого у Челсі Кепу Аррісабалагу, якому більше довіряв Карло Анчелотті.

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Бельгієць поверне собі статус першого номера Реала

Вже протягом шести матчів поспіль Лунін успішно захищає володіння "вершкових". Загалом у цьому сезоні українець вже провів 18 поєдинків – 14 пропущених голів та 8 "сухих" зустрічей. Кепа виходив на поле ще у січні 2024-го, коли двічі пропустив в Ла Лізі від Альмерії (3:2).

Також Лунін став найкращим голкіпером та гравцем символічної збірної перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за версією SofaScore.

Цікаво, що Аррісабалага став ініціатором розмови із головним тренером Реала, якого спробував переконати у своєму професіоналізмі. Тим паче, що на початках була інформація, що Анчелотті хоче переконати керівництво "вершкових", щоб підписати Кепу на повноцінній основі. Адже оренда іспанського воротаря спливає вкінці поточного сезону-2023/2024.

Іспанцю ж не подобається факт відсутності ігрової практики. У футболці мадридського клубу Кепа вже провів 18 матчів, у яких пропустив 18 голів та відіграв 7 поєдинків на нуль.

Після впевнених виступів Луніна думка в Анчелотті щодо викупу угоди конкурента українця змінилась. З великою ймовірністю, що Кепа повернеться у Челсі, де на нього теж не надто розраховують.

Паралельно із тим відновлення Тібо Куртуа після порваних "хрестів" перебуває на фінальній стадії. Бельгієць вже навіть вперше потренувався у загальній групі. Керівництво Реала дуже розраховує на Куртуа. Очікується, що бельгієць поверне собі статус першого голкіпера та допоможе команді у фінальній частині сезону.

Ймовірно, що Тібо повернеться до офіційних матчів вже після березневої паузи, коли гратимуть збірні. Однак бельгієць не хоче розчаровувати своїх візаві у Реалі, аби ті турбували за своє місце у воротах мадридського клубу.

У такому випадку Лунін знову сяде на лаву запасних, як і Кепа, який вже і так "гріє банку".

До слова. Реал після 25-ти турів утримує лідерство в Ла Лізі (62 бали). Також мадридці продовжують виступи у Лізі чемпіонів, де вже 6 березня зіграють вдома у другому матчі 1/8 фіналу проти німецького Лейпцига.