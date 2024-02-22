Мадридский клуб арендовал Кепу у лондонского Челси до конца этого сезона-2023/2024. Такой трансфер Реал осуществил после серьезной травмы Тибо Куртуа, который порвал "кресты".

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Кепу не устраивает отсутствие игровой практики

Сразу после переезда Кепа получал много игровой практики и вытеснил Лунина со старта. В футболке испанского гранда 29-летний голкипер провел 18 матчей, в которых пропустил 18 голов и сыграл 7 поединков на ноль. Однако затем получил небольшую травму, которая стала ключевой для его украинского конкурента.

Андрей сделал все, чтобы убедить главного тренера Реала Карло Анчелотти в своем профессионализме. Лунину удалось снять с итальянского специалиста "розовые очки" доверия к арендованному вратарю Челси.

Украинский голкипер приятно удивил своей игрой и получил благосклонность болельщиков и своих звездных одноклубников, которые неоднократно становились на защиту Лунина перед Анчелотти.

В текущем сезоне-2023/2024 Лунин провел уже 18 поединков, в которых 14 раз вынимал мяч из сетки своих владений. Еще в 8-ми матчах Андрей оставил свои ворота "на замке".

Зато в последний раз Кепа защищал владения Реала еще 21 января в матче Ла Лиги против Альмерии. И игра закончилась домашней победой мадридцев 3:2.

Такое отсутствие игровой практики, отнюдь, не устраивает Кепу. Испанец стал инициатором разговора с главным наставником "сливочных". Голкипер лишь заверил, что находится в хорошей форме и готов конкурировать с Луниным.

Я в команде не для того, чтобы создавать плохую атмосферу, наоборот, я уважаю решение тренерского штаба,

– заявил Кепа в разговоре с Анчелотти.

Напомним, что ранее Анчелотти хотел убедить руководство Реала, чтобы по окончании этого сезона клуб выкупил у Челси Кепу. Однако теперь мысли главного коуча "сливочных" изменились, испанец вернется в Лондон.