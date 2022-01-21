Гаэль Монфис – Кристиан Гарин 3:0 (7:6, 6:1, 6:3)

Французский теннисист одержал победу в третьем круге над чилийцем Кристианом Гарином. Матч Гаэля Монфиса длился 2 часа 3 минуты.

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Стартовый сет оказался самым сложным для француза. Теннисисты не хотели уступать и в ожесточенной борьбе перевели партию в тай-брейк. Монфис с преимуществом в три мяча взял первый сет (7:4) – 7:6.

Следующие два сета были намного легче для Гаэля. Монфис взял четыре гейма, после чего под ноль отдал розыгрыш Гарину. Для Кристиана этот гейм стал первым и последним в этой партии. Французский теннисист получил еще два гейма и повел по сетам (2:0) – 6:1.

Уничтожение соперника

Решающей стала третья партия, теннисисты обменялись геймами 2:2. Ключевым стал следующий розыгрыш, когда в затяжном гейме победу с брейком одержал Монфис и повел в счете 3:2 на подаче соперника.

Шестой гейм был настоящей вишенкой на торте. Гаэль воспользовался только шестым брейком и увеличил преимущество до 4:2. Гарин добавил еще один розыгрыш в свой актив, но на большее теннисиста из Чили не хватило. В итоге – 6:3.

К слову. За матч Монфис сделал 14 подач на вылет против 4-х у соперника. У француза 4-х двойных ошибки, а также 22 виннера.