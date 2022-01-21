Гаель Монфіс – Крістіан Гарін 3:0 (7:6, 6:1, 6:3)

Французький тенісист здобув перемогу у третьому колі над чилійцем Крістіаном Гаріном. Матч Гаеля Монфіса тривав 2 години 3 хвилини.

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Стартовий сет видався найскладнішим для француза. Тенісисти не хотіли поступатись та у запеклій боротьбі перевели партію у тай-брейк. Монфіс із перевагою у три м'ячі взяв перший сет (7:4) – 7:6.

Наступні два сети були набагато легші для Гаеля. Монфіс взяв чотири гейми, після чого під нуль віддав розіграш Гаріну. Для Крістіана цей гейм став першим та останнім у цій партії. Французький тенісист здобув ще два гейми та повів за сетами (2:0) – 6:1.

Знищення суперника

Вирішальною стала третя партія, тенісисти обміняли геймами 2:2. Ключовим став наступний розіграш, коли у затяжному геймі перемогу з брейком здобув Монфіс та повів у рахунку 3:2 на подачі суперника.

Шостий гейм був справжньою вишенькою на торті. Гаель скористався лише шостим брейком та збільшив перевагу до 4:2. Гарін додав ще один розіграш у свій актив, але на більше тенісиста з Чилі не вистачило. У підсумку – 6:3.

До слова. За матч Монфіс зробив аж 14 подач на виліт проти 4-х у суперника. У француза 4-ри подвійні помилки, а також 22 віннери.