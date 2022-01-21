Все поражены игрой теннисисток

Марта Костюк и Паула Бадоса издали пока один из лучших матчей Australian Open. И это несмотря на места теннисисток в рейтинге WTA – 66-я и 6-я позиции соответственно.

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Ни одна из девушек не хотела уступать место в 1/8 финала турнира. 2 часа 21 минуту теннисистки провели под солнцем на австралийском корте.

Представители Australian Open на своей официальной странице в инстаграме выложили фото и видео победного розыгрыша испанки. Пресс-служба сравнила матч с битвой воинов.



Бадоса поддержала Костюк после поражения / Фото AP

Теплые объятия и поддержка Бадосы

После завершающего гейма теннисистки тепло обнялись и о чем-то довольно долго разговаривали у сетки. Отметим, что Костюк и Бадоса вне теннисного корта поддерживают дружеские отношения.

Победительница матча, продолжавшегося три сета, отметила в инстаграме, что это был сложный поединок. В комментарии Бадоса похвалила Костюк за хорошую игру и уверена, что вскоре украинка войдет в ряды лучших теннисисток мира.

19-летняя украинская теннисистка завершила путь в Мельбурне с двумя победами – над Дианой Парри и Сарой Соррибес-Тормо.

Открытый чемпионат Австралии продолжится без украинок. Элина Свитолина тоже покинула турнир в третьем круге после поражения от белоруски Виктории Азаренко.

В парном разряде Костюк в компании с другой украинкой Даяна Ястремской обыграли Кори Гауфф и Кэти Макнелли. В 1/16 финала украинский дуэт сыграет против пары Ясмин Паолини и Хизер Уотсон.

Бадоса – Костюк видеообзор матча