Будем рисковать: Шевченко рассказал, как сборная Украины будет играть в Лиге наций
Уже 3-го сентября сборная Украины стартует во втором в истории розыгрыше Лиги наций. "Сине-желтые" впервые выступят в сильнейшем дивизионе A, где соперниками будут команды Германии, Испании и Швейцарии. Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями о планах на турнир.
Шевченко уже анонсировал, что в Лиге наций даст шанс молодым футболистам проявить себя, пишет 24 канал. В то же время украинская команда стремится сохранить прописку в дивизионе A. В эфире "Великого футбола" Шевченко рассказал, как будет искать баланс.
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Риск будет оправдан на будущее
Шевченко считает, что постепенное вливание молодых игроков в команду будет оправдано в контексте будущих перспектив команды. Тренер не видит проблемы, если от этого пострадают результаты сборной.
Будем рисковать. Я не вижу проблемы, если мы будем давать возможность постепенно вводить молодых игроков. Если мы будем видеть, что они готовы – я считаю, что этот риск будет оправдан на будущее,
– сказал Шевченко.
По словам тренера сборной Украины, дивизион A – сложный, поэтому для Украины было бы престижно остаться в нем.
Так, дивизион очень серьезный. Было бы престижно остаться в нем и мы будем бороться за это. Но я не вижу никаких проблем, если даже будет какой-то отрицательный результат. Мы на это не настраиваемся ни в коем случае. Только на позитив,
– отметил Шевченко.
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Что такое Лига наций?Международный футбольный турнир среди сборных Европы, который проводится под эгидой УЕФА. Турнир проходит раз в 2 года и практически заменяет товарищеские поединки. Турнир дает дополнительную возможность командам квалифицироваться на чемпионат Европы и мира. Первым победителем Лиги наций в 2019 году стала Португалия.
В 2018 году сборная Украины выиграла свою группу в Лиге наций. Украинцы в дивизионе B опередили команды Словакии и Чехии.
В новой Лиге наций дивизион A расширили до четырех команд в каждой группе. Таким образом, Германия, которая вылетела в дивизион B, смогла сохранить прописку.
Немцы станут соперником Украины.
Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций-2020
- Украина – Швейцария. 3 сентября 2020 года. Львов, "Арена Львов".
- Испания- У краина. 6 сентября 2020. Мадрид "Альфредо ди Стефано".
- Украина – Германия. 10 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Украина – Испания. 13 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Германия – Украина. 17 ноября. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцария – Украина. 17 ноября 2020 года. Люцерн, "Свисспорарена".