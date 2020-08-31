Уже 3-го вересня збірна України стартує у другому в історії розіграші Ліги націй. "Синьо-жовті" вперше виступлять у найсильнішому дивізіоні A, де суперниками будуть команди Німеччини, Іспанії та Швейцарії. Наставник збірної України Андрій Шевченко поділився планами на турнір.

Шевченко вже анонсував, що в Лізі націй дасть шанс молодим футболістам проявити себе, пише 24 канал. Водночас українська команда прагне зберегти прописку в дивізіоні A. В ефірі "Великого футболу" Шевченко розповів, як шукатиме баланс.

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Ризик буде виправданий на майбутнє

Шевченко вважає, що поступове вливання молодих гравців у команду буде виправданим у контексті майбутніх перспектив команди. Тренер не бачить проблеми, якщо від цього постраждають результати збірної.

Будемо ризикувати. Я не бачу проблеми, якщо ми будемо давати можливість поступово вводити молодих гравців. Якщо ми будемо бачити, що вони готові – я, вважаю, що цей ризик буде виправданий на майбутнє,

– сказав Шевченко.

За словами тренера збірної України, дивізіон A – складний, тому для України було б престижно залишитися у ньому.

Так, дивізіон дуже серйозний. Було б престижно залишитися у ньому і ми будемо боротися за це. Але я не бачу жодних проблем, якщо навіть буде якийсь негативний результат. Ми на це не налаштовуємося в жодному випадку. Тільки на позитив,

– зазначив Шевченко.

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Що таке Ліга націй? Міжнародний футбольний турнір серед збірних Європи, який проводиться під егідою УЄФА. Турнір відбувається раз на 2 роки та практично заміняє товариські поєдинки. Турнір дає додаткову можливість командам кваліфікуватися на чемпіонат Європи та світу. Першим переможцем Ліги націй у 2019 році стала Португалія.

У 2018 році збірна України виграла свою групу в Лізі націй. Українці у дивізіоні B випередили команди Словаччини та Чехії.

У новій Лізі націй дивізіон A розширили до чотирьох команд у кожній групі. Таким чином, Німеччина, яка вилетіла у дивізіон B, змогла зберегти прописку.

Німці стануть суперником України.

Календар матчів збірної України у Лізі націй-2020