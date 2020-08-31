Будемо ризикувати: Шевченко розповів, як збірна України гратиме у Лізі націй
Уже 3-го вересня збірна України стартує у другому в історії розіграші Ліги націй. "Синьо-жовті" вперше виступлять у найсильнішому дивізіоні A, де суперниками будуть команди Німеччини, Іспанії та Швейцарії. Наставник збірної України Андрій Шевченко поділився планами на турнір.
Шевченко вже анонсував, що в Лізі націй дасть шанс молодим футболістам проявити себе, пише 24 канал. Водночас українська команда прагне зберегти прописку в дивізіоні A. В ефірі "Великого футболу" Шевченко розповів, як шукатиме баланс.
До теми: Андрій Шевченко: У Лізі націй дамо можливість проявити себе молодим гравцям
Ризик буде виправданий на майбутнє
Шевченко вважає, що поступове вливання молодих гравців у команду буде виправданим у контексті майбутніх перспектив команди. Тренер не бачить проблеми, якщо від цього постраждають результати збірної.
Будемо ризикувати. Я не бачу проблеми, якщо ми будемо давати можливість поступово вводити молодих гравців. Якщо ми будемо бачити, що вони готові – я, вважаю, що цей ризик буде виправданий на майбутнє,
– сказав Шевченко.
За словами тренера збірної України, дивізіон A – складний, тому для України було б престижно залишитися у ньому.
Так, дивізіон дуже серйозний. Було б престижно залишитися у ньому і ми будемо боротися за це. Але я не бачу жодних проблем, якщо навіть буде якийсь негативний результат. Ми на це не налаштовуємося в жодному випадку. Тільки на позитив,
– зазначив Шевченко.
Дивіться також: Щасливі разом: збірна України провела перше тренування у 2020 році – фото
Що таке Ліга націй?Міжнародний футбольний турнір серед збірних Європи, який проводиться під егідою УЄФА. Турнір відбувається раз на 2 роки та практично заміняє товариські поєдинки. Турнір дає додаткову можливість командам кваліфікуватися на чемпіонат Європи та світу. Першим переможцем Ліги націй у 2019 році стала Португалія.
У 2018 році збірна України виграла свою групу в Лізі націй. Українці у дивізіоні B випередили команди Словаччини та Чехії.
У новій Лізі націй дивізіон A розширили до чотирьох команд у кожній групі. Таким чином, Німеччина, яка вилетіла у дивізіон B, змогла зберегти прописку.
Німці стануть суперником України.
Календар матчів збірної України у Лізі націй-2020
- Україна – Швейцарія. 3 вересня 2020 року. Львів, "Арена Львів".
- Іспанія – Україна. 6 вересня 2020. Мадрид, "Альфредо ді Стефано".
- Україна – Німеччина. 10 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Україна – Іспанія. 13 жовтня 2020 року. Київ, НСК "Олімпійський".
- Німеччина – Україна. 17 листопада. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцарія – Україна. 17 листопада 2020 року. Люцерн, "Свісспорарена.