Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы по поводу сборов национальной команды и подготовки к Лиге наций.

Коуч главной команды отметил, что в данном турнире намерен экспериментировать с составом. Его слова цитирует официальный сайт УАФ.

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Мы рассматриваем Лигу Наций как очень важный турнир. Для многих игроков открывается возможность побороться за место в основном составе. Мы создаем конкуренцию. После Лиги наций начинается квалификация чемпионата мира, поэтому в этом турнире мы сможем поэкспериментировать, дать возможность молодым исполнителям проявить себя.

"Возможно, кто-то из них поможет нам на Евро или в квалификации чемпионата мира. Поэтому мы создаем такую конкуренцию, поэтому вызвали такое количество молодых игроков", – сказал Андрей Шевченко.

Отметим, что Георгий Бущан, Владислав Супряга, Александр Тимчик, Александр Сирота и Валерий Бондарь впервые приняли участие в тренировке национальной сборной.

Куда готовится сборная Украины

Украина продолжает подготовку к ближайшим матчам, которые проведет в Лиге наций против Швейцарии (3 сентября) и Испании (6 сентября).