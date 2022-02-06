Косенко: мотивация является нешуточной

Испания проиграла Португалии (3:2), хотя вела с комфортным счетом 0:2 после первого тайма. Украинцы получили в соперники испанцев.

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Александр Косенко поделился ожиданиями накануне важного поединка. Главный тренер "сине-желтых" отметил мотивацию своих подопечных, которые хотят порадовать украинских фанатов, мощно поддержавших команду на Евро-2022.

Мотивация нешуточная. Мы не так часто играем в полуфиналах чемпионата Европы. Будем настраиваться на победу. Для нас любые медали – это успех. Будем бороться пока есть силы. Мотивация у каждого будет очень большой. Испанцы часто играют на таких стадиях, а для нас это очень ответственная задача,

– заявил наставник.

Попытаются найти слабые места

Накануне чемпионата Европы украинская сборная имела два товарищеских спарринга против будущего соперника. Этот опыт может помочь украинцам. Косенко и его подопечные хорошо знакомы с Испанией.

Наставник пообещал, что команда попытается найти слабые стороны соперника, как это сделали португальцы в полуфинале.

Вниманию. Матч за 3-е место Евро-2022 по футзалу Испания – Украина состоится 6 февраля в 15:30.