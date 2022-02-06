Косенко: Мотивація є неабиякою
Іспанія програла Португалії (3:2), хоча вела з комфортним рахунком 0:2 після першого тайму. Українці отримали у суперники іспанців.
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Олександр Косенко поділився очікуваннями напередодні важливого поєдинку. Головний тренер "синьо-жовтих" відзначив мотивацію своїх підопічних, які хочуть потішити українських фанатів, які потужно підтримали команду на Євро-2022.
Мотивація є неабиякою. Ми не так часто граємо у півфіналах чемпіонату Європи. Будемо налаштовуватися на перемогу. Для нас будь-які медалі – це успіх. Будемо боротися доки є сили. Мотивація у кожного буде дуже великою. Іспанці часто грають на таких стадіях, а для нас це дуже відповідальне завдання,
– заявив наставник.
Спробують знайти слабкі місця
Напередодні чемпіонату Європи українська збірна мала два товариські спаринги проти майбутнього суперника. Цей досвід може допомогти українцям. Косенко та його підопічні добре знайомі з Іспанією.
Наставник пообіцяв, що команда спробує знайти слабкі сторони суперника, як це у півфіналі зробили португальці.
- Після цього поєдинку визначиться чемпіон Європи у зустрічі Португалія – Росія. Гра розпочнеться о 18:30 в Амстердамі.
- Нагадаємо, що російська збірна у півфіналі завдала поразки українцям (2:3).