Косенко: Мотивація є неабиякою

Іспанія програла Португалії (3:2), хоча вела з комфортним рахунком 0:2 після першого тайму. Українці отримали у суперники іспанців.

Варто прочитати Останній шанс для України на медалі: прогноз на матч за 3 місце на Євро-2022 проти Іспанії

Олександр Косенко поділився очікуваннями напередодні важливого поєдинку. Головний тренер "синьо-жовтих" відзначив мотивацію своїх підопічних, які хочуть потішити українських фанатів, які потужно підтримали команду на Євро-2022.

Мотивація є неабиякою. Ми не так часто граємо у півфіналах чемпіонату Європи. Будемо налаштовуватися на перемогу. Для нас будь-які медалі – це успіх. Будемо боротися доки є сили. Мотивація у кожного буде дуже великою. Іспанці часто грають на таких стадіях, а для нас це дуже відповідальне завдання,

– заявив наставник.

Спробують знайти слабкі місця

Напередодні чемпіонату Європи українська збірна мала два товариські спаринги проти майбутнього суперника. Цей досвід може допомогти українцям. Косенко та його підопічні добре знайомі з Іспанією.

Наставник пообіцяв, що команда спробує знайти слабкі сторони суперника, як це у півфіналі зробили португальці.

До уваги. Матч за 3-тє місце Євро-2022 з футзалу Іспанія – Україна відбудеться 6 лютого о 15:30.