Матч 3-го тура группы D Лиги чемпионов между "Митьюлланном" и "Аяксом" запомнился курьезным моментом на старте первого тайма. Душан Тадич отметился голом после свободного удара с 5-ти метров.

Поединок не обещал быть слишком ярким, но переплюнул другие матчи Лиги чемпионов, где встречались более известные клубы. Гости очень активно начали поединок и уже на 1-й минуте открыли счет, пишет 24 канал.

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Свободный удар с 5-ти метров

Антони нашел свободное пространство в штрафной и направил мяч низом в центр ворот, замкнув передачу, которую выполнил Душан Тадич – 0:1.

Второй гол на 13-й минуте "Митьюлланн" "привез" себе сам. Голкипер взял мяч в руки после передачи партнера. Арбитр зафиксировал нарушение правил. Тадич свободным ударом с линии вратарской "прошил" всех игроков соперника, которые стояли в огромной стенке.

Уже через пять минут хозяева отквитали один гол. Фантастический завершающий удар из-за пределов штрафной нанес Дреер. Он не терял зря времени и сильно пробил, направив мяч мимо голкипера в угол ворот.

В итоге матч завершился со счетом 1:2 в пользу "Аякса". После минимальной победы нидерландский клуб взобрался на вторую позицию в группе D, в их активе 4 очка. Такое же количество пунктов у итальянской "Аталанты".

"Митьюлланн" же замыкает группу, датские футболисты не добыли еще ни одного очка.

Митьюлланн – Аякс видеообзор (гол после свободного удара с 1:03)