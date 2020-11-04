Нападник "Баварії" Роберт Левандовський оформив дубль у матчі 3-го туру групи Ліги чемпіонів проти "Зальцбурга". Поляк присвятив свої голи легенді мюнхенського клубу Герду Мюллеру, який останні п'ять років страждає на хворобу Альцгеймера.

У вівторок, 3 листопада, 75 років виповнилось легендарному гравцю "Баварії" Герду Мюллеру. Саме у цей день свій єврокубковий поєдинок зіграла мюнхенська команда. Підопічні Сульшера не залишили шансів австрійському клубу та здобули впевнену перемогу на виїзді 2:6, пише 24 канал.

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Зворушливий вчинок Левандовського

Форвард збірної Польщі Роберт Левандовський зрівняв рахунок у матчі у середині першого тайму. Роберт переміг у вольовому протистоянні та з одинадцятиметрової позначки відправив м'яч у правий кут воріт – 1:1.

Його другий гол вже був у другому таймі за рахунку 2:4 на користь команди з Німеччини. Польський нападник побіг назустріч дотепній навісній передачі, яку виконав Мартінес і з легкістю переграв голкіпера, з близької відстані пробивши головою у кут воріт – 2:5.

Крапку у матчі поставив гол у доданий до матчу час завдяки удару Ернандеса – 2:6.

Після матчу нападник виклав пост у Instagram, де написав, що ці голи він присвятив Герду Мюллеру, який у цей день святкував день народження. Легенда "Баварії" вже протягом п'яти років практично не встає з ліжка та лише декілька разів на день відкриває очі.

Хто такий Герд Мюллер? Колишній нападник "Баварії", чемпіон світу (1974), чемпіон Європи (1972), найкращий бомбардир збірної Німеччини всіх часів. Герд до сьогодні залишається найрезультативнішим бомбардиром в історії Бундесліги і "Баварії". Форвард сім разів ставав найкращим голеадором чемпіонату Німеччини.

Я хотів би присвятити свої голи справжній легенді Герду Мюллеру, якому сьогодні виповнюється 75 років. Масштаб твоїх досягнень змусив мене працювати щодня, щоб хоча б на трішки бути ближчим до твоєї величі. Будь сильним,

– написав Роберт.