Сергей Бубка 17 лет возглавлял НОК Украины. С начала полномасштабного вторжения он покинул территорию Украины и никак не осудил действия России.

В июле 2023 года стало известно, что бывший глава НОК Сергей Бубка ведет бизнес на оккупированных территориях. По информации BIHUS Info, он вместе с братом продает оккупантам горючее.

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Бизнес с террористами является нормой для Бубки

После публичной огласки легендарный в прошлом спортсмен никак не прокомментировал расследование. А со слов Вадима Гутцайта стало известно, что Бубка собирался подавать в суд, где должен был защищать свою честь.

Комиссия атлетов национального олимпийского комитета собиралась, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась с их прошлым руководителем, а Служба Безопасности Украины открыла уголовное производство о деятельности Сергея Бубки.

Однако после очередного расследования становится ясно, что ничего он не собирается менять, а звание Героя Украины для Бубки не является препятствием для сотрудничества с людьми, пытающимися уничтожить родную страну.

Компании экс-главы НОК Украины продолжили сотрудничество с террористами на временно оккупированных территориях уже после публикаций первого расследования.

Так стало известно, что 27 июля фирма Бубки "Монблан" заключила сделку на 73 тысячи рублей. За эти деньги компания продала горючее так называемому "Республиканскому казначейству ДНР". Еще один новый контракт был подписан с российской компанией "Спортивный клуб Сергея Бубки", совладельцами которой являются Сергей Бубка и его брат. Основным видом ее деятельности сейчас является торговля. Компания является клоном украинской фирмы, созданной Бубками еще в 90-х годах в Донецке.

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3 июля "Спортивный клуб Сергея Бубки" с медицинским отделом министерства внутренних дел так называемой "ДНР" подписали контракт на 2 250 рублей. За эти деньги компания Бубки должна поставить резиновые клише для печати.

Отмечается, что в российских реестрах светится российский налоговый номер Сергея Бубки. Он является подлинным и по состоянию на данный момент активным. Вероятно, был выдан в Крыму, а именно в Евпатории.

После нового расследования возникает только один вопрос: "Какую честь собирался защищать Бубка в суде и что он знает о понятии порядочности?"