Утром 11 февраля Международное агентство по тестированию подтвердило, что в допинг-пробе Камилы Валиевой был обнаружен запрещенный препарат. Из-за этого ее даже отстранили от соревнований на Олимпиаде, в том числе и от тренировок. Но ей удалось избежать этого отстранения.

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В этот же день Валиева вышла на тренировку. После нее британский журналист Риат Эль-Самаррай решил задать ей вопрос о допинге. Сделал он это в микст-зоне, через которую проходила спортсменка. Однако она ничего не ответила, накинув капюшон на голову.

Зато журналист натолкнулся на осуждение российских журналистов. Он также сообщил, что российские журналисты фотографировали его аккредитацию.

Ожидать провокации?

Стоит отметить, что попытка узнать имя журналиста, который поставил вопрос о допинге Валиевой, может служить подозрением о совершении провокации против него.

Так уже было с журналистом с украинской аккредитацией. Речь идет о канадце Ли Рини, который работает для издания Lviv Today. Когда он сделал замечание российским журналистам, что они вместо вопросов о тренировках и соревнованиях, постоянно спрашивают украинских спортсменов об украинском и русском языках, у него возник конфликт с Дмитрием Губерниевым. Российский комментатор позволил себе оскорбительные высказывания после того, как столкнулся с Рини в пресс-центре.

При этом, по словам Рини, он специально стал мишенью этой провокации после того, как российские журналисты узнали его имя.