Вранці 11 лютого Міжнародне агенство з тестування підтвердило, що в допінг-пробі Каміли Валієвої було виявлено заборонений препарат. Через це її навіть відсторонили від змагань на Олімпіаді, у тому числі й від тренувань. Але їй вдалося уникнути цього відсторонення.

Детальніше У росіянки Валієвої таки виявили допінг: МОК вимагає відсторони її від Олімпіади

В цей же день Валієва вийшла на тренування. Після нього британський журналіст Ріат Ель-Самаррай вирішив поставити їй питання про допінг. Зробив він це у мікст-зоні, через яку проходила спортсменка. Однак вона нічого не відповіла, накинувши капюшон на голову.

Натомість журналіст наштовхнувся на осуд російських журналістів. Він також повідомив, що російські журналісти фотографували його акредитацію.

Очікувати на провокацію?

Варто відзначити, що намагання дізнатися ім'я журналіста, який поставив питання про допінг Валієвій, може слугувати підозрою про вчинення провокації проти нього.

Так вже було з журналістом з українською акредитацією. Мова йде про канадця Лі Ріні, який працює для видання Lviv Today. Коли він зробив зауваження російським журналістам, що вони замість питань про тренування та змагання, постійно запитують українських спортсменів про українську та російську мови, в нього виник конфлікт з Дмитром Губернієвим. Російський коментатор дозволив собі образливі висловлювання після того, як зіштовхнувся з Ріні в пресцентрі.

При цьому, за словами Ріні, він спеціально став мішенню цієї провокації після того, як російські журналісти дізналися його ім'я.