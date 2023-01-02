Брентфорд – Ливерпуль 3:1

Голы: Конате, 19 (автогол), Висса, 42, Мбеумо, 84 – Окслейд-Чемберлен, 50.

В чемпионате Англии 2022-2023 стартовал 19 тур АПЛ. В первом матче Брентфорд принимал на своем поле Ливерпуль, неудачно проводящий этот сезон, пишет 24 канал.

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Мерсисайдцы потеряли очки в половине матчей чемпионата, но в последнее время результаты команды Клоппа наладились. Ливерпуль одержал четыре победы подряд и закрепился на шестой строчке.

Впрочем, у "красных" наметилась эпидемия травм, ведь тренер до сих пор не может рассчитывать на Жоту, Фирмино, Луиса Диаса и Хендерсона. Также Клопп пока не готов запускать в игру зимнего новичка Коди Гакпо, пофеерившего на ЧМ-2022.

В прошлой игре в пользу Ливерпуля сыграли автоголы, поскольку два гола защитника Лестера Фаэса позволили "красным" победить. В матче с Брентфордом уже игрок мерсисайдцев забил сам себе.

Самострел от медалиста ЧМ-2022

Неудачно в своей площадке сыграл новоиспеченный вицечемпион мира Конате. После углового мяч попал в ногу француза и залетел в пустой угол ворот Алиссона.

При этом лондонцы решили сами сотворить несколько моментов и смогли удвоить счет. Если гол Ми был отменен из-за офсайда, то уже через две минуты никто не помешал Висса точно запереть навес Йенсена с фланга.

Ливерпуль полностью захватил инициативу после перерыва и уже на 50-й минуте сравнял счет. Александер-Арнольд нашел навесом в чужой площадке Окслейда-Чемберлена, головой пробившей Райю.

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Ужасная реализация и первое поражение в 2023 году

У мерсисайдцев было еще несколько классных моментов, чтобы отличиться. Однако реализация у Нуньес и Салаха откровенно подвела. а вот Брентфорд дождался очередной ошибки Конате. Француз на ровном месте подарил мяч Мбеумо, реализовавший выход один на один с Алиссоном.

Поражение покидает Ливерпуль на шестом месте и не позволяет обогнать Тоттенхэма. Более того, по итогам тура Манчестер Юнайтед может оторваться от "красных" на 7 очков.

Брентфорд же расположился сразу за мерсисайдцами, отставая на два балла. В следующем туре лондонцы сыграют с Борнмутом, тогда как Ливерпуль поедет в гости в Брайтон.