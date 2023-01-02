Одним из самых горячих украинских лотов на зимнем трансферном рынке является Михаил Мудрик. Вингер Шахтера ярко провел 2022 год и попал в сферу интереса нескольких топ-клубов.

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Главным фаворитом подписания Михаила считается лондонский Арсенал. "Канониры" уже делали предложение украинскому клубу в размере 40 миллионов евро, но получили отказ.

Конкурент для Мудрика

При этом подопечные Артеты работают и над сохранностью своих лидеров. Как сообщают английские СМИ, Арсенал продлил контракт со своей звездой Букайо Сака.

У Уингера было соглашение до лета 2023 года, но у Арсенала было право автоматической пролонгации на один год. Им лондонцы и воспользовались. При этом клуб хочет предложить Букайо долгосрочный контракт, чтобы он и после следующего сезона остался в клубе.

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Чем запомнился Сака

Сака может сыграть на обоих флангах нападения, поэтому его следует считать потенциальным конкурентом Мудрика. 21-летний англичанин является питомцем Арсенала, за который дебютировал в 2018 году. За это время футболист провел 153 матча за клуб, забив 30 мячей.

В этом сезоне на его счету 7 голов и 6 ассистов. Вместе с "канонирами" Букайо выиграл Кубок и Суперкубок страны. Также на его счету 24 поединка и семь голов за сборную Англии. С ней он становился вицечемпионом Евро и доходил до четвертьфинала ЧМ-2022.

Стоит знать. После 16 матчей Арсенал идет на первом месте в чемпионате Англии. Команда Микеля Артеты опережает Манчестер Сити на семь очков.