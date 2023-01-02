Брентфорд – Ліверпуль 3:1

Голи: Конате, 19 (автогол), Вісса, 42, Мбеумо, 84 – Окслейд-Чемберлен, 50.

У чемпіонаті Англі\ 2022-2023 стартував 19 тур АПЛ. В першому матчі Брентфорд приймав на своєму полі Ліверпуль, який невдало проводить цей сезон, пише 24 канал.

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Мерсисайдці втратили очки у половині матчах чеміпонату, але в останній час результати команди Клоппа налагодились. Ліверпуль здобув чотири поспіль перемоги та закріпився на шостій сходинці.

Втім у "червоних" намітилась епідемія травм, адже тренер досі не може розраховувати на Жоту, Фірміно, Луїса Діаса та Хендерсона. Також Клопп поки не готовий запускати у гру зимового новачка Коді Гакпо, який пофеєрив на ЧС-2022.

У минулій грі на користь Ліверпуля зіграли автоголи, оскільки два голи захисника Лестера Фаеса дозволили "червоним" перемогти. У матчі з Брентфордом вже гравець мерсисайдців забив сам собі.

Самостріл від медаліста ЧС-2022

Невдало у своєму майданчику зіграв новоспечений віцечемпіон світу Конате. Після кутового м'яч потрапив в ногу француза і залетів у порожній кут воріт Аліссона.

При цьому лондонці вирішили самі створити кілька моментів і змогли подвоїти рахунок. Якщо гол Мі був скасований через офсайд, то вже за дві хвилини ніхто не завадив Вісса точно замкнути навіс Єнсена з флангу.

Ліверпуль повністю захопив ініціативу після перерви і вже на 50 хвилині зрівняв рахунок. Александер-Арнольд знайшов навісом у чужому майданчику Окслейда-Чемберлена, який головою пробив Райю.

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Жахлива реалізація і перша поразка у 2023 році

У мерсисайдців було ще кілька класних моментів, щоб відзначитись. Проте реалізація у Нуньєса та Салаха відверто підвела. а ось Брентфорд дочекався чергової помилки Конате. Француз на рівному місці подарував м'яч Мбеумо, який реалізував вихід сам-на-сам із Аліссоном.

Поразка залишає Ліверпуль на шостому місці і не дозволяє обігнати Тоттенхем. Ба більше, за підсумками тура Манчестер Юнайтед може відірватись від "червоних" на 7 очок.

Брентфорд же розташувався одразу позаду мерсисайдців, відстаючи на два бали. У наступному турі лондонці зіграють з Борнмутом, тоді як Ліверпуль поїде в гості до Брайтона.