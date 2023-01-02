Ливерпуль одним из первых начал зимнюю трансферную кампанию. Уже в декабре "красные" договорились с ПСВ по переходу Коди Гакпо, а позже и объявили о подписании.

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За нападающего сборной Нидерландов, на ЧМ-2022 забивший три гола в группе, мерсисайдцы заплатили 37 миллионов фунтов. Еще треть этой суммы ПСВ может получить бонусами.

Впрочем, фанаты Ливерпуля продолжают требовать от руководства еще новых подписей. Наставник "красных" Юрген Клопп возмутился таким поведением болельщиков.

Я не хочу никого разочаровывать. Мы подписали Коди Гакпо. Он невероятный игрок, а теперь мы читаем: "А кто следующий?" Мы не можем играть в "Монополию", мы этого никогда не делали. Это важнейшая часть моей философии – работать с имеющимися игроками, предлагая им полную веру и доверие, и не подвергать их постоянным сомнениям,

– отметил немецкий тренер.

Ожидается, что Ливерпуль подпишет еще зимой центрального полузащитника. Мерсисайдцы уже интересовались Энцо Фернандесом, Джудом Беллингемом и Софьяном Амрабатом, которые зажгли на ЧМ-2022.

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Ливерпуль пока проваливает сезон

К слову, прошлым летом Ливерпуль уже провернул дорогостоящий трансфер, подписав Дарвина Нуньеса из Бенфики. Уругваец обошелся подопечным Клоппа в 75 миллионов евро. Впрочем, при этом "красные" и продали игроков примерно на 70 миллионов евро.

Этот сезон пока кажется не очень удачным для мерсисайдцев. В Лиге чемпионов Ливерпуль уступил победу в группе Наполи, а в АПЛ команда Клоппа идет на шестом месте, отставая от лидера Арсенала на 15 очков.