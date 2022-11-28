Бразилия впервые в истории победила Швейцарию на чемпионате мира и вышла в 1/8 финала

Бразилия сумела выйти в плей-офф чемпионата мира досрочно, победив во втором туре Швейцарию. Все решил единственный гол в конце встречи.

Бразилия – Швейцария 1:0

Гол: Каземиро, 83

Бразилия и Швейцария провели свой третий матч друг против друга в рамках чемпионатов мира. Впервые они пересеклись на ЧМ-1950, где была зафиксирована ничья 2:2. В 2018 году они тоже были в одной группе и тогда финальный свисток зафиксировал ничью 1:1. В 2022 году Бразилия наконец-то победила.

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Следует отметить, что в 1950 году с ним в группе была Югославия. В 2018 году – Сербия. Эта же сборная попала в группу и в 2022 году.

Обе команды победили в первом туре. Учитывая, что во втором туре их конкуренты в группе Сербия и Камерун сыграли в феерическую ничью 3:3, победитель матча Бразилия – Швейцария гарантировал себе выход в 1/8 финала.

Швейцарцы в первом тайме не показали ничего, что могло подтвердить их желание победить. Они не нанесли ни одного удара по воротам соперника. И только невезение Винисиуса, когда он пробивал по воротам Зоммера, сохранило ничейный результат на табло.

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Во втором тайме швейцарцы начали действовать более активно. Но пропустили. Каземиро со своей половины поля отдал пас вперед, Ришарлисон легонько подкорректировал его траекторию. Мяч подхватил Винисиус, ушел от подката Элведи и забил гол. Но радость "селесао" была недолгой – арбитр зафиксировал офсайд у Ришарлисона.

И все же Бразилия забила гол. Винисиус и Родриго на левом фланге разыграли мяч, после чего последний отдал пас в штрафной на Каземиро – тот отважился на удар. Мяч после незначительного рикошета влетел в ворота.