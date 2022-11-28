Матч между сборным Бразилии и Швейцарии в понедельник, 28 ноября, провели на стадионе "974". Этот стадион после чемпионата мира будет разобран.

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В конце первого тайма на 44-й минуте, когда футболисты сборной Бразилии собирались подавать угловой, на стадионе неожиданно пропало освещение. Светились только рекламные щиты вокруг поля.

Учитывая, что в игре была пауза, пока бразильцы готовились подать угловой, арбитр не дал сигнал о том, что игру можно продолжить.

Но через десять секунд освещение на стадионе появилось, и игра возобновилась.