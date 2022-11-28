"Пентакампеоне" встретили яростное сопротивление в матче против Швейцарии. Фавориты поединка смогли отличиться только на 83-й минуте.

Читайте также Звездный Неймар космическими технологиями залечивает травму, полученную на ЧМ-2022

Гол бразильцы создали очень эффектно. Вингер Реала Родриго сыграл на открытого в штрафной площадке Каземиро, который нанес удар в одно касание. Голкипер швейцарцев Янн Зоммер не смог остановить попавший в правый угол ворот мяч.

Видео гола Каземиро

Напомним, бразилец Каземиро защищает цвета английского клуба Манчестер Юнайтед. В составе "селесао" хавбек сыграл 67 матчей, в которых отличился 6 голами.