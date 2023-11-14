Страна из восточной Африки, которая является союзником России и голосует в Совете ООН по правам человека за антигуманные вещи, в частности, не осуждает депортацию украинских детей, снялась с квалификационного турнира к чемпионату мира-2026. Об этом объявили ФИФА и Конфедерация африканского футбола.

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Диктатура рушит спорт еще в одной стране

Пока официального объяснения причин нет, но уже известно, что ближайший матч со сборной Марокко не состоится. Сообщается, что такое решение было принято руководством страны из-за опасений, что футболисты сборной могут сбежать из Эритреи.

Такие боязни не безосновательны. Начиная с 2009 года около 60 игроков национальной команды воспользовались выездом на футбольные матчи и не вернулись в родную страну. Они попросили политическое убежище в других государствах, чтобы уйти от местного диктаторского режима.

Отмечается, что спортсмены готовились к отбору на ЧМ-2026 в течение трех месяцев, но в октябре власти сообщили, что международных матчей не будет. Национальная федерация футбола Эритреи пыталась убедить министерство спорта, но ей не удалось этого сделать.

Справка. Сборная Эритреи не провела ни одного международного матча с 2020 года. Именно тогда она в последний раз сыграла товарищеский поединок против Судана. Последний же официальный матч был в сентябре 2019 года. Из-за того, что в течение 48 месяцев сборная Эритреи не провела ни одного официального поединка, команда была исключена из рейтинга ФИФА.

Похоже, мы знаем с кем Россия проведет свой следующий матч.