Ужасный инцидент произошел после матча 5 тура чемпионата Бразилии между "Палмейрасом" и "Сантосом". Один из болельщиков жестоко застрелил двух фанатов "Сантоса".

После поединка, в котором "Палмейрас" праздновал победу 2: 1 над "Сантосом", состоялась перестрелка, информирует Mundo Deportivo.

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Летальная схватка между фанатами

Как сообщает секретариат общественной безопасности Сан-Паулу, полиция арестовала 21-летнего мужчину, который признался в том, что произвел выстрелы в двух фанатов "Сантоса".

От полученных ранений оба болельщика скончались. Но, это не единственные, кто пострадал в ужасном инциденте. Также был ранен еще один человек, но после медицинской помощи мужчину выписали из больницы без серьезный жалоб на состояние здоровья.

Почему произошла перестрелка

Расследование показало, что схватка происходила во время вечеринки, где присутствовали самые преданные фанаты обеих команд. Один из ультрас "Палмейраса" вытащил оружие и произвел выстрел прямо в болельщиков соперника своей команды.

Сначала ему удалось быстро сесть в машину в компании еще двух молодых людей и скрыться с места преступления, но впоследствии полиции удалось разыскать фаната.

Мужчину перевели в государственную тюрьму Сан-Паулу, где он останется до оглашения приговора.