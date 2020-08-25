Жахливий інцидент стався після матчу 5 туру чемпіонату Бразилії між "Палмейрасом" та "Сантосом". Один із вболівальників жорстоко застрілив двох фанатів "Сантоса".

Після поєдинку у якому "Палмейрас" святкував перемогу 2:1 над "Сантосом" відбулась перестрілка, інформує Mundo Deportivo.

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Летальна сутичка між фанатами

Як повідомляє секретаріат громадської безпеки Сан-Паулу, поліція заарештувала 21-річного чоловіка, який зізнався в тому, що зробив постріли в двох фанатів "Сантоса".

Від отриманих поранень обидва вболівальники померли. Але, це не єдині, хто постраждав у жахливому інциденті. Також була поранена ще одна людина, але після медичної допомоги чоловіка виписали з лікарні без серйозний скарг на стан здоров'я.

Чому сталась перестрілка

Розслідування показало, що сутичка відбувалась під час вечірки, де були присутні найвідданіші фанати обох команд. Один із ультрас "Палмейраса" витягнув зброю та зробив постріл прямо у вболівальників суперника своєї команди.

Спершу йому вдалось швидко сісти у машину в компанії ще двох молодиків та втекти з місця злочину, але згодом поліції вдалось розшукати фаната.

Чоловіка перевели в державну в'язницю Сан-Паулу, де він залишиться до оголошення вироку.