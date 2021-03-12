Профессиональные спортсмены, как и все мы, также люди, поэтому потребность сходить в туалет может возникнуть когда угодно. В некоторых видах спорта, таких как теннис, можно пойти в уборную между сетами. Зато в футболе это возможно только в перерыве. А что же делать во время игры?

В свое время звезда мадридского Реала Серхио Рамос дал ответ на этот вопрос. Испанский футболист убежал в подтрибунное помещение и сделал, что ему было нужно. Идентичная ситуация была у игрока Тоттенхэма Эрика Дайера.

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Потеря одного футболиста на поле не так заметна. Игра может продолжаться без особых изменений. Но когда ты арбитр матча – все не так просто. Покинуть поле нет возможности.

Поэтому арбитры могут воспользоваться туалетом перед игрой, в перерыве и после поединка.

Скандал в Бразилии

Футбольный судья Деннис Серафим попал в скандал в Бразилии. Перед матчем 1/64 финала Кубка страны между Боавиштой и Гоясом он помочился на поле.

Арбитр решил помочиться в центральном круге перед самым стартовым свистком. Эпизод попал на камеры телеоператоров.

Será que tinha alguém vendo? É, tinha sim



Siga Boavista x Goiás, pela Copa do Brasil https://t.co/0WvWrUY2BD pic.twitter.com/lbD7aJl5cD — ge (@geglobo) March 12, 2021

Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1. Победа позволила Боавишта выйти в 1/32 финала турнира.