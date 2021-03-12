Арбитр помочился прямо на поле перед футбольным матчем в Бразилии: видео
Профессиональные спортсмены, как и все мы, также люди, поэтому потребность сходить в туалет может возникнуть когда угодно. В некоторых видах спорта, таких как теннис, можно пойти в уборную между сетами. Зато в футболе это возможно только в перерыве. А что же делать во время игры?
Источник:24 канал
В свое время звезда мадридского Реала Серхио Рамос дал ответ на этот вопрос. Испанский футболист убежал в подтрибунное помещение и сделал, что ему было нужно. Идентичная ситуация была у игрока Тоттенхэма Эрика Дайера.
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Потеря одного футболиста на поле не так заметна. Игра может продолжаться без особых изменений. Но когда ты арбитр матча – все не так просто. Покинуть поле нет возможности.
Поэтому арбитры могут воспользоваться туалетом перед игрой, в перерыве и после поединка.
Скандал в Бразилии
Футбольный судья Деннис Серафим попал в скандал в Бразилии. Перед матчем 1/64 финала Кубка страны между Боавиштой и Гоясом он помочился на поле.
Арбитр решил помочиться в центральном круге перед самым стартовым свистком. Эпизод попал на камеры телеоператоров.
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