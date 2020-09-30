Забавный эпизод произошел в матче "Тоттенхэм" – "Челси". Игрок хозяев Эрик Даер внезапно убежал с поля в уборную, оставив свою команду в меньшинстве. Главный наставник "шпор" Жозе Моуринью погнался вслед за футболистом

На 77-й минуте, когда счет матча был в пользу "Челси", хавбек "Тоттенхэма" Эрик Дайер внезапно убежал с поля, хотя никакой замены не было объявлено. Моуринью совсем не понял такого поступка футболиста, поэтому побежал за ним в подтрибунное помещение, пишет 24 канал.

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Забавный случай в АПЛ

Через несколько минут игрок вернулся на поле, футболист просто выбегал, чтобы справить нужду. После матча Дайер написал забавный пост по этой ситуации. Он изложил в своем Instagram фотографию унитаза и подписал: "Настоящий герой матча".

Jose Mourinho was NOT happy when Eric Dier ran to the toilet during the match



So he ran after him! #TOTCHE



@DAZN_CA pic.twitter.com/WBaEn2hK11 — Goal (@goal) September 29, 2020

Португальский специалист объяснил такой инцидент с футболистом. Такой поступок футболиста он оправдал усталостью.

"То, что случилось с Дайером – ненормально и неестественно, я должен похвалить его. Нужно ввести запрет на участие игроков в двух матчах за 48 часов на таком уровне. У него не было вариантов, пришлось бежать в туалет. Он был полностью обезвожен. Мне пришлось надавить на Эрика, чтобы он вернулся. Если руководству Лиги наплевать на игроков, то мне нет", – сказал Моуринью.

Добавим, что 27 сентября Дайер отыграл весь матч в АПЛ против "Ньюкасла". После матча Моуринью сделал публикацию в своем Instagram. Португалец гордится всеми игроками "Тоттенхэма", но среди всех футболистов выделил именно Даера. Моуринью подчеркнул, что Дайер настоящий пример для остальных – 180 минут за 48 часов.

Добавим, что победителя в матче определила лишь серия пенальти, где более меткими были футболисты "Тоттенхэма". Ни один из игроков хозяев не промахнулся с 11-метровой отметки. А вот в "Челси" неудачником матча стал Маунт, пробивший мимо ворот. По серии пенальти – 5:4 в пользу "Тоттенхэма".