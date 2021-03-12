Професійні спортсмени, як і всі ми, також люди, тому потреба сходити в туалет може виникнути будь-коли. У деяких видах спорту, як от теніс, можна піти у вбиральну між сетами. Натомість у футболі це можливо тільки у перерві. А що ж робити під час гри?

Свого часу зірка мадридського Реала Серхіо Рамос дав відповідь на це запитання. Іспанський футболіст втік у підтрибунне приміщення та зробив, що йому було потрібно. Ідентична ситуація була у гравця Тоттенхема Еріка Даєра.

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Втрата одного футболіста на полі не така помітна. Гра може тривати без особливих змін. Та коли ти арбітр матчу – все не так просто. Покинути поле немає можливості.

Тому арбітри можуть скористатися туалетом перед грою, у перерві та після поєдинку.

Скандал у Бразилії

Футбольний суддя Денніс Серафім потрапив у скандал у Бразилії. Перед матчем 1/64 фіналу Кубка країни між Боавіштою і Гоясом він помочився на полі.

Арбітр вирішив помочитися у центральному колі перед самим стартовим свистком. Епізод потрапив на камери телеоператорів.

Será que tinha alguém vendo? É, tinha sim



Siga Boavista x Goiás, pela Copa do Brasil https://t.co/0WvWrUY2BD pic.twitter.com/lbD7aJl5cD — ge (@geglobo) March 12, 2021

Матч завершився перемогою господарів з рахунком 3:1. Перемога дозволила Боавішті вийти до 1/32 фіналу турніру.