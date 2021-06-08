Компліменти для Костюк

Польська тенісистка у двох сетах здолала Марту Костюк в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції. Іга Швьонек дала післяматчевий коментар, у якому закидала 18-річну українку компліментами.

Як це було Костюк із боєм програла чемпіонці Швьонтек та вилетіла з Ролан Гаррос

Марта дала гідний бій чинній чемпіонці Ролан Гаррос та взяла у неї 7 геймів. Після зустрічі Іга Швьонтек похвалила українку. Вона відзначила гру нашої тенісистки в обороні та вже чекає наступних зустрічей з Костюк.

В обороні вона гра просто шалено, мені доводилось по декілька разів виграти очко. Я не Рафа, але мої удари теж потужні. А вона тягнула усе. Браво Марті, у неї попереду велике майбутнє,

– заявила Швьонтек.

Дівчата вийшли на корт останнім запуском. Тому матч відбувався ввечері. До таких умов було непросто звикнути обом тенісисткам – яскраве освітлення на фоні темного неба. Іноді таке освітлення просто сліпило спортсменок. Але умови були однаковими для Марти та Іги. Польська тенісистка поки що задоволена своїми виступами у Парижі. Швьонтек вийшла в одиночний та парний чвертьфінали.