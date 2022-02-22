Братские народы: Ассоциация регби Грузии анонсировала матч с Россией на Евро на украинском языке

В спортивном мире активно поддерживают Украину и осуждают действия России. Грузия приятно удивила языком анонса регбийного матча на чемпионате Европы.

Снова приятность прилетела из Грузии

На своей странице в инстаграме Ассоциация регби Грузии опубликовала афишу матча чемпионата Европы-2022 между их командой и Россией. Все бы ничего, если бы весь анонс не был написан на украинском языке.

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В Ассоциации призвали прийти и поддержать ребят в игре против принципиального соперника.

Споем вместе гимн Грузии на "Динамо Арене",

– говорится в анонсе.

Регбийный поединок состоится 27 февраля в 18:00. Из-за карантинных ограничений трибуны стадиона могут быть заполнены только на 50%.

Анонс матча Грузии на украинском / Фото с инстаграма Ассоциации регби Грузии

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