Брата футболиста "Тоттенхэма" Сержа Орье застрелили во Франции
Во французском городе Тулуза обнаружили застреленным брата футболиста английского "Тоттенхэма" и сборной Кот-д'Ивуара Сержа Орье Кристофера.
Убийство произошло около 5 утра в Тулузе возле одного из ночных клубов. Свидетель услышал два выстрела. Одна из пуль попала в грудь Кристофу Орье, пишет Le Point.
Примечательно Бывший футболист "Динамо" Алексей Козлов получил тюремный срок за договорные матчи
Кристофера сразу же доставили в больницу. Его состояние было критическое. Несмотря на все старания медиков, спасти его жизнь не удалось.
Полиция пока не задержала стрелка.
Что известно о Серже и Кристофере Орье
Семья Орье из Кот-д'Ивуара. Там оба брата начинали заниматься футболом. Но потом семья перебралась жить во Францию в начале 2000-х.
Большего успеха в футболе достиг именно Серж Орье. Сначала он выступал во Франции за "Ланс", а затем за "Тулузу". В 2014 году стал игроком чемпиона Франции ПСЖ. Провел там три сезона, после чего в 2017 году его контракт за 25 миллионов евро выкупил английский "Тоттенхэм". В этом сезоне за "шпор" сыграл в 39 матчах, в которых забил 2 гола и отдал восемь результативных передач. В клубе уже выразили соболезнования игроку по поводу потери брата.
За сборную Кот-д'Ивуара выступает с 2013 года. За это время провел 62 матча.
Кристофер Орье "тоже был футболистом, но менее успешным. Он младше на один год. Последним его клубом была "Тулуза Родео", которая выступает в пятом по силе дивизионе Франции.