Во французском городе Тулуза обнаружили застреленным брата футболиста английского "Тоттенхэма" и сборной Кот-д'Ивуара Сержа Орье Кристофера.

Убийство произошло около 5 утра в Тулузе возле одного из ночных клубов. Свидетель услышал два выстрела. Одна из пуль попала в грудь Кристофу Орье, пишет Le Point.

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Кристофера сразу же доставили в больницу. Его состояние было критическое. Несмотря на все старания медиков, спасти его жизнь не удалось.

Полиция пока не задержала стрелка.

Что известно о Серже и Кристофере Орье

Семья Орье из Кот-д'Ивуара. Там оба брата начинали заниматься футболом. Но потом семья перебралась жить во Францию ​​в начале 2000-х.

Большего успеха в футболе достиг именно Серж Орье. Сначала он выступал во Франции за "Ланс", а затем за "Тулузу". В 2014 году стал игроком чемпиона Франции ПСЖ. Провел там три сезона, после чего в 2017 году его контракт за 25 миллионов евро выкупил английский "Тоттенхэм". В этом сезоне за "шпор" сыграл в 39 матчах, в которых забил 2 гола и отдал восемь результативных передач. В клубе уже выразили соболезнования игроку по поводу потери брата.

The Club is deeply saddened to confirm media reports that Serge Aurier’s brother passed away in the early hours of this morning.



Everybody at the Club sends their sincerest condolences to Serge and his family. Our thoughts are with them all. pic.twitter.com/NVw0v9OWCR — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 13, 2020

За сборную Кот-д'Ивуара выступает с 2013 года. За это время провел 62 матча.

Кристофер Орье "тоже был футболистом, но менее успешным. Он младше на один год. Последним его клубом была "Тулуза Родео", которая выступает в пятом по силе дивизионе Франции.