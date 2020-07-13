У французькому місті Тулуза виявили застреленим брата футболіста англійського "Тоттенхема" та збірної Кот-д'Івуар Сержа Ор'є Крістофера.

Вбивство сталося близько 5 ранку в Тулузі поблизу одного з нічних клубів. Свідок почув два постріли. Одна з куль влучила у груди Крістофу Ор'є, пише Le Point.

Варте уваги Колишній футболіст "Динамо" Олексій Козлов отримав тюремний термін за договірні матчі

Крістофера одразу ж доставили до лікарні. Його стан був критичний. Попри усі старання медиків, врятувати його життя не вдалося.

Поліція поки не затримала стрільця.

Що відомо про Сержа та Крістофера Ор'є

Родина Ор'є з Кот-д'Івуару. Саме там обоє братів починали займатися футболом. Та згодом сім'я перебралася жити до Франції на початку 2000-х.

Більшого успіху у футболі здобув саме Серж Ор'є. Спочатку він виступав у Франції за "Ланс", а згодом "Тулузу". У 2014 році став гравцем чемпіона Франції ПСЖ. Провів там три сезони, після чого у 2017 році його контракт за 25 мільйонів євро викупив англійський "Тоттенхем". В цьому сезоні за "шпор" зіграв у 39 матчах, в яких забив 2 голи та віддав вісім результативних передач. У клубі вже висловили співчуття гравцем з приводу втрати брата.

The Club is deeply saddened to confirm media reports that Serge Aurier’s brother passed away in the early hours of this morning.



Everybody at the Club sends their sincerest condolences to Serge and his family. Our thoughts are with them all. pic.twitter.com/NVw0v9OWCR — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 13, 2020

За збірну Кот-д'Івуару виступає з 2013 року. За цей час провів 62 матчі.

Крістофер Ор' теж був футболістом, але менш успішним за брата. Він молодший від нього на один рік. Останнім його клубом була "Тулуза Родео", яка виступає у п'ятому за силою дивізіоні Франції.