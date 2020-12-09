У четвер, 10 грудня, Зоря зіграє свій останній поєдинок у групі Ліги Європи з Брагою. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Брага – Зоря: ситуація перед матчем

Після п'яти турів підопічні Віктора Скрипника набрали 6 очок та посідають третю сходинку. Але жодних шансів продовжити боротьбу за трофей у Зорі немає. Брага ж гарантувала собі плей-офф Ліги Європи. Португальці з 10 пунктами перебувають на другому місці. Така ж сама кількість очок і у лідера групи Лестера. Але різниця м'ячів краща у англійців, тому вони очолюють таблицю, пише 24 канал.

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Команди тричі зустрічались у єврокубках. У активі українського клубу немає жодної перемогу, а в доробку Браги є одна звитяга. Ще дві зустрічі завершувались нічиєю.

В останньому протистоянні на полі цих клубів мінімальну перемогу здобула Брага – 1:2. Тоді у складі українців відзначився голом Дмитро Іванісеня у доданий до матчу час.

Перед поєдинком весь персонал та футболісти Зорі пройшли обов'язкове тестування на коронавірус. Всі тести показали негативний результат.

Заключний матч групи Ліги Європи Брага – Зоря відбудеться у четвер, 10 грудня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00

Прогноз від букмекерів Marathonbet

Колосальну перевагу у цьому матчі віддають господарям. На перемогу Браги можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,50. А от звитяга Зорі оцінена у чотири рази більшим коефіцієнтом – 6,55. Швидше за все ця зустріч не завершиться і нічиєю – 4,85.

Ймовірно, що матч завершиться мінімальною перемогою португальських футболістів 2:1 – 7,70. На такий же рахунок зустрічі, але на користь Зорі стоїть коефіцієнт 18,25.

А хто ж розмочить рахунок на табло? Португальці, як явні фаворити поєдинку першими відкриють рахунок у зустрічі – 1,42. А от у результативний удар підопічних Скрипника вірять значно менше – 3,28.

Якщо господарі першими поведуть у матчі, то за ким Зорі прийдеться стежити найпильніше? Експерти схиляються до того, що перший гол Браги заб'є Абель Руїс Ортега – 4,50. На його результативний удар загалом у зустрічі поставлений найкращий коефіцієнт 2,25.

У складі Зорі швидше за все зможе засмутити голкіпера господарів форвард Олександр Гладкий – 3,90.