Луганская Заря проведет последний матч в Лиге Европы сезона-2020/2021. Украинский клуб 10 декабря сыграет на выезде против португальской Браги в рамках 6-го тура Лиги Европы. Текстовую онлайн-трансляцию матча проведет Спорт 24.

Поединок Лиги Европы Брага – Заря начнется в Португалии в 22:00. Об этом сообщает 24 канал.

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Для обеих команда игра имеет принципиальное значение. Брага вышла в плей-офф и формально ведет заочную борьбу с Лестером за первое место.

В параллельной игре британцы принимают греческий АЕК. Заря также ведет заочную борьбу, но АЕК. Команды спорят за третье место, которое никаких дивидендов не принесет. Заря и АЕК вылетели из Лиги Европы.

Вместе с тем, Заря не прочь отомстить Браге за поражение во втором туре Лиги Европы. Поединок в Запорожье закончился поражением Зари от Браги со счетом 2:1.

Кроме того, у Зари финансовые проблемы, поэтому украинский клуб не откажется от дополнительного заработка в случае победы.

Брага – Заря: онлайн-трансляция матча Лиги Европы