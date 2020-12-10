Луганська Зоря проведе останній матч у Лізі Європи сезону-2020/2021. Український клуб 10 грудня зіграє на виїзді проти португальської Браги в рамках 6-го туру Ліги Європи. Текстову онлайн-трансляцію матчу проведе Спорт 24.

Поєдинок Ліги Європи Брага – Зоря розпочнеться у Португалії о 22:00. Про це повідомляє 24 канал.

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Для обох команда грає немає принципового значення. Брага вийшла в плей-офф і формально веде заочну боротьбу з Лестером за перше місце.

У паралельній грі британці приймають грецький АЕК. Зоря також веде заочну боротьбу, але з АЕКом. Команди сперечаються за третє місце, яке ніяких дивідендів не принесе. Зоря й АЕК вилетіли з Ліги Європи.

Разом з тим, Зоря не проти помститися Бразі за поразку в другому турі Ліги Європи. Поєдинок у Запоріжжі закінчився поразкою Зорі від Браги з рахунком 2:1.

Окрім того, Зоря має фінансові проблеми, тому український клуб не відмовиться від додаткового заробітку в разі перемоги.

Брага – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи