На фоне слухов о возможном разводе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес в СМИ появилась информация о брачном контракте, который заключила звездная пара. В случае такого сценария модель получит безумное состояние.

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Брачный контракт Роналду и Джорджины

По информации источника, соглашение было заключено сразу после рождения первенца Джорджины. Согласно контракту, если пара разведется, модель получит роскошный семейный дом в Мадриде. Кроме того, испанка будет получать 100 тысяч евро в месяц до конца жизни.

На условия контракта повлиял тот факт, что Джорджина является матерью всех пятерых детей, в том числе не биологических. Условия контракта были изменены после смерти одного из новорожденных близнецов в 2022 году.

Напомним, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес находятся в отношениях с 2016 года.

Пара познакомилась в магазине Gucci в Мадриде, где работала модель.

В начале 2017 года у Роналду родились близнецы от суррогатной матери. В ноябре 2017 года родилась общая дочь звездной пары Алана Мартина.

В октябре 2021 года звездный португалец объявил, что семья ждет вторую пару близнецов. Мальчик и девочка родились 18 апреля 2022, но мальчик умер во время родов.

Старший сын Криштиану-младший родился в 2010 году. СМИ писали, что его родила суррогатная мать, но проверенной информации о его маме нет.

Напомним, что Криштиану Роналду выступает за саудовский Аль-Наср. Португалец получает 200 миллионов в год – это 16,6 миллиона в месяц.