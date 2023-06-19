На тлі чуток про можливе розлучення Кріштіану Роналду та Джорджини Родрігес в ЗМІ з'явилася інформація про шлюбний контракт, який уклала зіркова пара. У випадку такого сценарію модель отримає шалені статки.

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Шлюбний контракт Роналду та Джорджини

За інформацією джерела, угода була укладена одразу після народження первістка Джорджини. Згідно з контрактом, якщо пара розлучиться, модель отримає розкішний сімейний дім у Мадриді. Крім того, іспанка отримуватиме 100 тисяч євро на місяць до кінця життя.

На умови контракту вплинув той факт, що Джорджина є матір'ю всіх п'ятьох дітей, в тому числі не біологічних. Зазначається, що умови контракту були змінені після смерті одного з новонароджених близнюків у 2022 році.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес перебувають у стосунках з 2016 року.

Пара познайомилася у магазині Gucci у Мадриді, де тоді працювала модель.

На початку 2017 року у Роналду народилися двійнята від сурогатної матері. У листопаді 2017 року народилася спільна донька зіркової пари Алана Мартіна.

У жовтні 2021 року зірковий португалець оголосив, що сім'я чекає другу пару близнюків. Хлопчик і дівчинка народилися 18 квітня 2022 року, але хлопчик помер під час пологів.

Старший син Кріштіану-молодший народився у 2010 році. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, але перевіреної інформації про його маму немає.

Нагадаємо, що наразі Кріштіану Роналду виступає за саудівський Аль-Наср. Португалець отримує 200 мільйонів на рік – це 16,6 мільйона на місяць.