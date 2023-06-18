На 57-й минуте поединок 3-го тура отбора Евро-2024 Португалия – Босния и Герцеговина пришлось остановить из-за выбежавшего на поле чудаковатого болельщика. Его целью был звездный португалец, пишет 24 Канал.

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Безумный фанат Роналду

Назойливый фанат подбежал к Кришти и обнял его. Затем он упал на колени перед пятикратным обладателем "Золотого мяча". Однако этого оказалось маловато назойливому болельщику.

Он несколько раз поднял легенду мирового футбола, а затем продемонстрировал фирменное празднование португальца "Siuuu". Когда стюарды наконец подбежали к болельщику, он изо всех сил нубежал прочь.

Роналду и его преданный фанат: смотрите видео

Роналду с улыбкой отреагировал на все манипуляции фаната. Действительно, выдержке португальца можно только позавидовать.

К слову, сборная Португалии уверенно победила Боснию и Герцеговину со счtтом 3:0 Криштиану Роналду отыграл весь поединок в основном составе, но результативными действиями не отличился. Этот матч для капитана португальцев стал 198-м. На счету Кришти 122 гола за сборную.