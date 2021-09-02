Ботурчук и Остапченко принесли Украине "серебро" и "бронзу" Паралимпиады
Источник:24 канал
Сборная Украины на Паралимпиаде уже достигла отметки в 84 медали. Копилку нашей сборной снова пополнили Оксана Ботурчук и Денис Остапченко.
Второе "серебро" Ботурчук
Украинская легкоатлетка Оксана Ботурчук финишировала второй в беге на 100 метров. Наша спортсменка выступила в классе T12.
К слову Медальный зачет Украины на Паралимпийских играх-2020
На старт стометровки вышли только 4 спортсменки. Уверенную победу одержала кубинка Омара Дуранд. Зато Оксана финишировала второй.
Результаты забега
1. Омара Дуранд (Куба) – 11.49 секунды
2. Оксана Ботурчук (Украина) – 12.03 секунды
3. Лян Яньфэнь )Китай) – 12.51 секунды
"Бронза" Остапченко
Денис Остапченко принес Украине уже 39 медаль в плавании. Наш спортсмен занял третье место в заплыве вольным стилем на дистанции 50 метров. Остапченко выступил в классе S3.
Результаты заплыва
1. Диего Лопес (Мексика) – 44.66 секунды
2. Цзоу Лянькан (Китай) – 45.25 секунды
3. Денис Остапченко (Украина) – 45.95 секунды