В четверг, 21 марта, сборная Украины сыграет матч против Боснии и Герцеговины. Соперники в очном поединке определят финалиста плей-офф квалификации ЧЕ-2024.

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За игрой команд вживую будет наблюдать президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Фотографией со стадиона "Билино Поле" в Зенице он поделился в социальной сети.

Шевченко в ожидании матча с Боснией и Герцеговиной / instagram.com/andriyshevchenko

Напомним, что Сергей Ребров удивил стартовой одиннадцаткой. Главный тренер сборной Украины доверил место в воротах голкиперу Реала Андрею Лунину. Также с первых минут вышел опорник Динамо Владимир Бражко. К сожалению, не сможет помочь сборной Виктор Цыганков, который не оправился от повреждения.

К слову. В случае победы сборная Украины сыграет в финале плей-офф с триумфатором поединка между Израилем и Исландией. Матч запланирован на 26 марта во Вроцлаве.